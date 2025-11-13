Top 10 videojuegos más vendidos: ¿jugaste alguno?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una industria que mueve más de 300 mil millones de dólares anuales, los videojuegos más vendidos del mundo definen la historia moderna de varias generaciones. Desde los bloques cúbicos de Minecraft hasta las carreras frenéticas de Mario Kart, este es el top 10 de los videojuegos más vendidos de la historia.
1. Minecraft (2009) – 350 millones de copias
Nacido de la mente de Markus Persson, Minecraft se convirtió en un ícono de la libertad creativa. Con un mundo abierto y sin un objetivo obligatorio, permite construir, explorar y sobrevivir. Hoy, con más de 350 millones de copias, es el juego más vendido de todos los tiempos.
2. Grand Theft Auto V (2013) – 220 millones de copias
Rockstar Games reinventó el sandbox criminal con una narrativa protagonizada por tres antihéroes en la ciudad ficticia de Los Santos. Su multijugador en línea y constante evolución lo mantienen vigente más de una década después de su lanzamiento.
3. Wii Sports (2006, incluido con la consola) – 82.9 millones de copias
Diseñado para mostrar las capacidades del control de movimiento de la Wii, este juego de deportes simulados conquistó hogares con su propuesta inclusiva. Nintendo lo incluyó con la consola, lo que disparó sus cifras.
4. Red Dead Redemption (2018) – 79 millones de copias
Con un despliegue visual asombroso y una historia cargada de humanidad, el Viejo Oeste nunca se había visto tan vivo. El sistema de moralidad y su mundo abierto lo convirtieron en una obra maestra.
5. Mario Kart 8 + Deluxe (2017) – 78 millones de copias
Las pistas, los derrapes y los caparazones rojos siguen vigentes. Esta entrega, mejorada y con nuevos personajes y pistas por DLC, es la más vendida de la saga y de Nintendo Switch.
6. PUBG: Battlegrounds (2017) – 75 millones de copias
Pionero del género battle royale, PUBG llevó a 100 jugadores a una isla donde solo uno sobrevive. Su estilo competitivo y dinámico fue un parteaguas para juegos como Fortnite y Warzone.
7. Terraria (2011) – 64 millones de copias
Un mundo 2D con posibilidades casi infinitas. Este juego indie combinó minería, aventura y construcción, generando una comunidad fiel y activa a lo largo de los años.
8. The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – 60 millones de copias
Geralt de Rivia buscó a su hija adoptiva y terminó conquistando a millones. Con una narrativa madura y un sistema de combate refinado, se consagró como uno de los mejores RPGs de la historia.
9. Super Mario Bros. (1985) – 58 millones de copias
El clásico de clásicos. Mario y Luigi han recorrido el Reino Champiñón desde hace casi 40 años y siguen saltando en la memoria colectiva. Un pionero de las plataformas que aún resiste el paso del tiempo.
10. Human: Fall Flat (2016) – 55 millones de copias
Con física absurda y entornos llenos de acertijos, este título se hizo viral gracias a su multijugador cooperativo y las carcajadas que provoca. Ideal para jugar entre amigos.
