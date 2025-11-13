Top 10 videojuegos más vendidos: ¿jugaste alguno?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una industria que mueve más de 300 mil millones de dólares anuales, los videojuegos más vendidos del mundo definen la historia moderna de varias generaciones. Desde los bloques cúbicos de Minecraft hasta las carreras frenéticas de Mario Kart, este es el top 10 de los videojuegos más vendidos de la historia.