Tilly Norward, actriz virtual de IA, podría fichar con agencia de talentos

La revelación de un posible acuerdo con una agencia de talentos se da apenas unos días después de que Van der Velden anunciara oficialmente la creación de Xicoia, un estudio derivado de Particle6, diseñado para crear, gestionar y monetizar una nueva generación de estrellas digitales hiperrealistas.

De concretarse el acuerdo, Norward se convertiría en una de las primeras actrices generadas por inteligencia artificial en obtener representación de una agencia de talentos, un ámbito que tradicionalmente se ha reservado para artistas de carne y hueso.

Este paso abre un nuevo debate en la industria sobre el papel de la IA en el cine, la televisión y los medios digitales, donde los límites entre lo real y lo virtual cada vez son más difusos.