¿Tienes un Pixel? Google abrirá el primer Centro de Atención Autorizado en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Los usuarios de Google Pixel en México recibirán una noticia largamente esperada: el gigante tecnológico abrirá su primer Centro de Atención Autorizado en el país, el próximo noviembre de 2025, en la avenida Masaryk, colonia Polanco, CDMX.
De acuerdo con Google, en este centro los usuarios podrán acceder a:
Refacciones originales para celulares, smartwatches y audífonos Pixel.
Soporte técnico especializado, tanto en dispositivos en garantía como fuera de ella.
Atención oficial comparable a la que ofrecen gigantes como Apple y Samsung.
El nuevo espacio permitirá a los clientes agendar citas y recibir servicio sin depender de terceros, algo que hasta ahora solo era posible con proveedores externos.
El anuncio del centro llega acompañado de la presentación de la serie Pixel 10, que introduce novedades en diseño, potencia y fotografía:
Procesador Tensor G5 con tecnología de 3 nm, que mejora rendimiento y eficiencia energética.
Pantalla OLED Actua de 6.3 pulgadas, 120 Hz y hasta 3,000 nits de brillo.
Triple cámara trasera: lente principal de 48 MP con macro, ultra gran angular de 13 MP y teleobjetivo 5x óptico (hasta 20x digital).
Funciones con IA como Gemini Nano, Magic Cue y Camera Coach para mejorar llamadas, mensajes y fotografía.
Con este movimiento, Google busca reforzar su presencia en México y ofrecer a los usuarios de Pixel mayor seguridad en reparaciones y soporte, eliminando una de las principales barreras que frenaba la compra de estos dispositivos en el país.
