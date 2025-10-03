¿Tienes un Pixel? Google abrirá el primer Centro de Atención Autorizado en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Los usuarios de Google Pixel en México recibirán una noticia largamente esperada: el gigante tecnológico abrirá su primer Centro de Atención Autorizado en el país, el próximo noviembre de 2025, en la avenida Masaryk, colonia Polanco, CDMX.

De acuerdo con Google, en este centro los usuarios podrán acceder a:

Refacciones originales para celulares, smartwatches y audífonos Pixel.

Soporte técnico especializado , tanto en dispositivos en garantía como fuera de ella.

Atención oficial comparable a la que ofrecen gigantes como Apple y Samsung.

El nuevo espacio permitirá a los clientes agendar citas y recibir servicio sin depender de terceros, algo que hasta ahora solo era posible con proveedores externos.