¿Tienes alguno de estos modelos? Estos son los iPhone que serán obsoletos en 2026
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Apple actualizó su lista de dispositivos obsoletos y esta vez le tocó al iPhone SE de primera generación, presentado originalmente en 2016. Esto significa que la compañía dejará de ofrecer soporte de hardware y ya no habrá piezas de repuesto para este modelo.
Cuando Apple considera obsoleto un dispositivo, significa que han pasado más de siete años desde que se dejó de distribuir oficialmente. A partir de ese momento, ya no se ofrecen reparaciones en tiendas Apple ni se garantiza disponibilidad de componentes. El objetivo de esta política, según la empresa, es enfocar sus recursos en modelos recientes y mantener una experiencia tecnológica actualizada.
Aunque tu iPhone SE seguirá funcionando, dejará de recibir actualizaciones de software y su cámara, batería y rendimiento serán cada vez más limitados frente a los modelos más nuevos. No obstante, aún puedes usarlo para tareas básicas como llamadas, mensajes y algunas apps, mientras sigan siendo compatibles.
Además del iPhone SE, Apple declaró como obsoletos otros modelos de iPhone, Apple Watch y MacBook. Aquí te compartimos un resumen:
iPhones obsoletos:
iPhone (1.ª gen)
iPhone 3G, 3GS
iPhone 4 y 4S
iPhone 5C, 5S
iPhone 6, 6 Plus, 6s (32 GB), 6s Plus (32 GB)
iPhone 7, 7 Plus
iPhone SE (1.ª generación)
Apple Watch obsoletos:
Apple Watch Sport (1.ª gen) de 38 mm y 42 mm
Apple Watch de acero inoxidable (1.ª gen) de 38 mm y 42 mm
Modelos MacBook Pro obsoletos:
13”, 15” y 17” de entre 2010 y 2011
Si tienes alguno de estos modelos, podría ser un buen momento para considerar una actualización antes de que los servicios y aplicaciones dejen de funcionar correctamente.
mrh