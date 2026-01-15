The Office podría llegar a Fortnite

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La máquina de colaboraciones de Fortnite no se detiene. Cuando parecía que ya lo habíamos visto todo —superhéroes, cantantes y hasta personajes animados—, ahora un nuevo rumor sacude a la comunidad gamer: la icónica serie de comedia The Office podría aterrizar en el battle royale más famoso del mundo.

Por ahora, la información no ha sido confirmada de manera oficial, pero los indicios comienzan a alinearse y la expectativa crece como reunión incómoda en la sala de conferencias de Dunder Mifflin.

El reporte proviene del conocido filtrador ShinnaBR, una cuenta especializada en adelantar colaboraciones y contenidos futuros del juego. Según la filtración, personajes de The Office se sumarían próximamente al catálogo de skins de Fortnite, aunque sin fecha exacta anunciada.

El rumor cobra fuerza tras la reciente asociación de Fortnite con Disney y el ritmo acelerado de colaboraciones que mantiene Epic Games, desarrolladora del título, que no deja de expandir su universo.

The Office no es solo una serie de comedia: es un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones, memes y plataformas. Integrar a sus personajes en Fortnite significaría apostar por la nostalgia televisiva, una fórmula que ya ha demostrado ser altamente rentable dentro del juego.

Fortnite, además, atraviesa un momento dulce: sigue rompiendo récords, explorando nuevos modos de juego y consolidándose como uno de los títulos gratuitos más influyentes de la historia.