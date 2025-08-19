Telescopio James Webb descubre una nueva luna en Urano; ya suman 29

La NASA explicó que su diminuto tamaño probablemente la hizo invisible tanto para la Voyager 2 —que sobrevoló Urano en 1986— como para otros telescopios terrestres.

De acuerdo con Matthew Tiscareno, del Instituto SETI, ningún otro planeta del sistema solar tiene tantas lunas internas pequeñas como Urano, y sus interacciones con los anillos sugieren “una historia caótica que difumina la frontera entre un sistema de anillos y un sistema de lunas”.

La nueva luna se ubica a unos 56 mil kilómetros del centro de Urano y su órbita casi circular apunta a que probablemente se formó cerca de su posición actual.

Se trata de la decimocuarta y más pequeña luna interna de Urano, en un complejo sistema en el que también orbitan satélites más grandes como Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, cuyos nombres provienen de personajes de William Shakespeare y Alexander Pope.

Para la científica El Moutamid, el hallazgo confirma que la astronomía moderna continúa ampliando las fronteras abiertas por la misión Voyager 2, que en enero de 1986 brindó las primeras imágenes cercanas del planeta.

Casi cuatro décadas después, el James Webb sigue aportando una nueva perspectiva del sistema solar exterior, revelando detalles que antes permanecían ocultos.

mrh