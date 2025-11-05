¿Te molestan las llamadas de publicidad? Así puedes evitarlas con el Repep de Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás cansado de recibir llamadas con fines publicitarios, existe una solución gratuita y respaldada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep).
Este sistema permite a los usuarios registrar su número telefónico móvil o fijo para evitar recibir promociones no deseadas por parte de empresas de bienes, productos o servicios.
El Repep fue establecido en 2004 en la Ley Federal de Protección al Consumidor y comenzó a operar en 2007. Su propósito es brindar protección a los consumidores frente a llamadas no solicitadas con fines publicitarios.
Actualmente, casi 377 mil números están inscritos en esta plataforma, y la Profeco ha recibido más de 3 mil denuncias por incumplimiento. Es importante aclarar que el Repep no bloquea llamadas de bancos, aseguradoras o afores, ya que estos casos deben canalizarse a través de la Condusef.
Una vez que el número queda registrado, las empresas tienen 30 días hábiles para dejar de realizar llamadas promocionales. En caso de incumplimiento, el consumidor puede presentar una queja a través del Teléfono del Consumidor.
La Profeco ofrece tres opciones para darte de alta en el Repep:
Por teléfono:
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey: 9628 0000
Resto del país: 01 800 962 8000
Por Internet:
Ingresando al sitio web oficial: https://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp
Vía Teléfono del Consumidor:
CDMX y área metropolitana: 55 5568 8722
Interior de la República: 01 800 468 8722
El proceso es gratuito, no requiere datos sensibles y puede realizarse desde el propio dispositivo del usuario. Además, es posible consultar o cancelar el registro en cualquier momento.
mrh