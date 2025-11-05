¿Te molestan las llamadas de publicidad? Así puedes evitarlas con el Repep de Profeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si estás cansado de recibir llamadas con fines publicitarios, existe una solución gratuita y respaldada por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): el Registro Público para Evitar Publicidad (Repep).

Este sistema permite a los usuarios registrar su número telefónico móvil o fijo para evitar recibir promociones no deseadas por parte de empresas de bienes, productos o servicios.

El Repep fue establecido en 2004 en la Ley Federal de Protección al Consumidor y comenzó a operar en 2007. Su propósito es brindar protección a los consumidores frente a llamadas no solicitadas con fines publicitarios.

Actualmente, casi 377 mil números están inscritos en esta plataforma, y la Profeco ha recibido más de 3 mil denuncias por incumplimiento. Es importante aclarar que el Repep no bloquea llamadas de bancos, aseguradoras o afores, ya que estos casos deben canalizarse a través de la Condusef.