¿Subirte a un taxi sin chofer? Así funciona el servicio de Waymo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Subirse a un taxi sin conductor puede sonar a ciencia ficción, pero en Phoenix, Arizona, ya es una realidad gracias a Waymo, la aplicación que ofrece viajes en autos autónomos controlados por computadora.

Al solicitar el servicio desde la app, los usuarios reciben la ubicación para abordar el vehículo. Al llegar, las puertas se desbloquean desde la aplicación y el viaje comienza al presionar la opción “Start Ride” en la pantalla.

Durante la experiencia, el pasajero comprobó que la unidad sigue las señales de tránsito, respeta las líneas de circulación y se detiene correctamente en cada cruce. Aunque al inicio la sensación de ir en un auto sin conductor puede resultar extraña, el sistema demostró ser seguro y confiable.

El conferencista Rudy Tercero compartió en sus redes sociales la experiencia de abordar un taxi autónomo de Waymo, específicamente un Jaguar eléctrico, mostrando en video el recorrido.

“Así es viajar en un taxi sin chofer en la ciudad de Phoenix, Arizona. Nos subimos a un Jaguar de Waymo. Acompáñame. Sí pensé que se iba a pasar un alto”, publicó en Instagram, donde el video ya suma decenas de reacciones.