Spotify sube precios en México; Otras opciones para seguir escuchando música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de septiembre de 2025 —o según la fecha de tu facturación— los planes de Spotify subirán de precio, lo que podría llevar a muchos a preguntarse: ¿sigue valiendo la pena?
El anuncio sacudió el algoritmo financiero de millones de usuarios que verán un “remix” en su recibo mensual. Spotify aseguró que estos incrementos permitirán seguir “innovando y ofreciendo nuevas funciones que mejoren la experiencia Premium”.
Plan Estudiantes: de $69 a $74 pesos al mes
Plan Individual: de $129 a $139 pesos al mes
Plan Duo: de $169 a $189 pesos al mes
Plan Familiar: de $199 a $239 pesos al mes
Diversas plataformas han afinado sus catálogos y tarifas para competir con Spotify. Aquí te presentamos un comparativo de las más populares, para que decidas si haces “switch” o sigues con tu misma cuenta.
Amazon Music
Plan Echo: $69/mes (limitado a un dispositivo Echo)
Plan Individual: $129/mes
Plan Familiar: $199/mes (hasta 6 cuentas)
Plan con anuncios: Gratis
Ventaja: Acceso a 100 millones de canciones y prueba gratuita por 30 días
YouTube Music
Plan Individual: $129/mes
Plan Familiar: $199/mes (hasta 5 miembros)
Plan Estudiantes: $69/mes
Plan Anual: $1,290 (equivalente a $107.5 al mes)
Ventaja: Sin anuncios, modo sin conexión, compatible con pantalla apagada
Tidal
Plan Estudiantes: $49/mes
Plan Individual: $115/mes
Plan Familiar: $179/mes (hasta 6 usuarios)
Plan Gratuito: Acceso limitado sin costo
Ventaja: Alta calidad de audio (HiRes FLAC, Dolby Atmos) y múltiples métodos de pago
Apple Music
Plan Estudiantes: $69/mes
Plan Individual: $129/mes
Plan Familiar: $199/mes (hasta 6 miembros)
Ventaja: Audio espacial, sin anuncios, entrevistas y conciertos exclusivos, disponible en Android y iOS
