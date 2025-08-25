Ciencia y Tecnología

Spotify sube precios en México; Otras opciones para seguir escuchando música

Spotify aumenta sus tarifas Premium en México a partir de septiembre de 2025
Tidal, Amazon Music, Apple Music y YouTube Music ofrecen planes más baratos o con mejores beneficios
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de septiembre de 2025 —o según la fecha de tu facturación— los planes de Spotify subirán de precio, lo que podría llevar a muchos a preguntarse: ¿sigue valiendo la pena?

El anuncio sacudió el algoritmo financiero de millones de usuarios que verán un “remix” en su recibo mensual. Spotify aseguró que estos incrementos permitirán seguir “innovando y ofreciendo nuevas funciones que mejoren la experiencia Premium”.

Así quedan los nuevos precios de Spotify Premium en México:

  • Plan Estudiantes: de $69 a $74 pesos al mes

  • Plan Individual: de $129 a $139 pesos al mes

  • Plan Duo: de $169 a $189 pesos al mes

  • Plan Familiar: de $199 a $239 pesos al mes

Alternativas a Spotify Premium en México

Diversas plataformas han afinado sus catálogos y tarifas para competir con Spotify. Aquí te presentamos un comparativo de las más populares, para que decidas si haces “switch” o sigues con tu misma cuenta.

Amazon Music

  • Plan Echo: $69/mes (limitado a un dispositivo Echo)

  • Plan Individual: $129/mes

  • Plan Familiar: $199/mes (hasta 6 cuentas)

  • Plan con anuncios: Gratis

Ventaja: Acceso a 100 millones de canciones y prueba gratuita por 30 días

YouTube Music

  • Plan Individual: $129/mes

  • Plan Familiar: $199/mes (hasta 5 miembros)

  • Plan Estudiantes: $69/mes

  • Plan Anual: $1,290 (equivalente a $107.5 al mes)

Ventaja: Sin anuncios, modo sin conexión, compatible con pantalla apagada

Tidal

  • Plan Estudiantes: $49/mes

  • Plan Individual: $115/mes

  • Plan Familiar: $179/mes (hasta 6 usuarios)

  • Plan Gratuito: Acceso limitado sin costo

Ventaja: Alta calidad de audio (HiRes FLAC, Dolby Atmos) y múltiples métodos de pago

Apple Music

  • Plan Estudiantes: $69/mes

  • Plan Individual: $129/mes

  • Plan Familiar: $199/mes (hasta 6 miembros)

Ventaja: Audio espacial, sin anuncios, entrevistas y conciertos exclusivos, disponible en Android y iOS

Si tu presupuesto te pide una nueva melodía, opciones no faltan. Ya sea por calidad de audio, número de usuarios por cuenta o beneficios extras, cada plataforma tiene su propia armonía.
