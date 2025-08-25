Spotify sube precios en México; Otras opciones para seguir escuchando música

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de septiembre de 2025 —o según la fecha de tu facturación— los planes de Spotify subirán de precio, lo que podría llevar a muchos a preguntarse: ¿sigue valiendo la pena?

El anuncio sacudió el algoritmo financiero de millones de usuarios que verán un “remix” en su recibo mensual. Spotify aseguró que estos incrementos permitirán seguir “innovando y ofreciendo nuevas funciones que mejoren la experiencia Premium”.