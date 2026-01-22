Sony lanzará una PS5 mejorada en 2026 antes de la llegada del PS6

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sony no tiene prisa por lanzar la PlayStation 6. En su lugar, la compañía japonesa trabaja en una versión mejorada de la PS5, que llegaría en 2026 como un paso intermedio hacia la próxima generación de consolas prevista para 2027.

Apodada extraoficialmente como “PS5.5”, esta nueva consola no sustituirá a la PS5 actual, sino que la complementará con un rendimiento significativamente superior y mayor calidad visual, siguiendo la misma estrategia que se usó con la PS4 Pro.