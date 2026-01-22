Sony lanzará una PS5 mejorada en 2026 antes de la llegada del PS6

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sony no tiene prisa por lanzar la PlayStation 6. En su lugar, la compañía japonesa trabaja en una versión mejorada de la PS5, que llegaría en 2026 como un paso intermedio hacia la próxima generación de consolas prevista para 2027.
Apodada extraoficialmente como “PS5.5”, esta nueva consola no sustituirá a la PS5 actual, sino que la complementará con un rendimiento significativamente superior y mayor calidad visual, siguiendo la misma estrategia que se usó con la PS4 Pro.
Según filtraciones y análisis del sector, la mejora principal estará en la tarjeta gráfica, con una potencia hasta 45% mayor, y un rendimiento de trazado de rayos —técnica que mejora la iluminación y los reflejos— entre dos y tres veces más eficiente que el modelo actual.
Entre las mejoras esperadas se encuentran:
Mayor detalle gráfico y texturas más nítidas
Sombras y reflejos más realistas
Estabilidad en los cuadros por segundo, incluso en juegos exigentes
Escalado de imagen basado en inteligencia artificial, con tecnologías como FSR 4 de AMD
Además, se anticipa la inclusión de WiFi 7, mayor capacidad de almacenamiento interno y hasta soporte para resolución 8K, aunque esta última función sería más simbólica que práctica, dado que pocos usuarios cuentan con pantallas compatibles.
Lo más importante para los actuales jugadores de PS5 es que la compatibilidad con juegos será total. No habrá división en el catálogo: los títulos seguirán funcionando en ambas versiones, aunque quienes adquieran la PS5 mejorada obtendrán una experiencia visual más pulida.
Por su parte, la PlayStation 6 está proyectada para 2027 y marcaría un salto más profundo, con integración de realidad virtual y aumentada, controles con retroalimentación háptica avanzada y un procesador desarrollado junto con AMD, enfocado en inteligencia artificial y física en tiempo real.
Por ahora, Sony prefiere evolucionar, no revolucionar.
mrh