Sodexo ahora es Pluxee: ¿Cuáles son los beneficios de esta empresa?

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Una de las empresas B2B más importantes a nivel nacional e internacional, Sodexo, ahora brinda los mejores servicios y productos a sus clientes bajo un nuevo perfil: Pluxee. Esta nueva marca digital ofrece grandes beneficios a compañías de todo el mundo.

Pluxee es una marca digital B2B desarrollada para ofrecer los mejores productos y servicios a distintas empresas. Entre sus productos se destacan Pluxee Movilidad, Pluxee Restaurante, Pluxee Tienda, Pluxee Control Flota y Pluxee Bienestar, entre otros.

En este artículo conoceremos qué es Pluxee, de qué se trata cada uno de los servicios que ofrece, y por qué resultan beneficiosos para las empresas. La misión de Pluxee, una de las mejores opciones en soluciones B2B, es potenciar el crecimiento de otras empresas.

¿Qué es Pluxee?

Pluxee es una empresa B2B, es decir, que ofrece soluciones a otras empresas. B2B es una contracción del término “business to business”, que significa negocio a negocio: las empresas business to business brindan productos y servicios orientados a otras empresas, no a los consumidores finales.

En el caso de Pluxee, ofrece soluciones a distintos tipos de empresas, brindando grandes beneficios para los colaboradores, lo que se traduce en un incremento de la productividad y competitividad de cada organización.

El clima laboral es uno de los factores que más interviene en la productividad de una empresa: cuanto mejor es el clima, más productiva es la empresa. Que todos los colaboradores se encuentren a gusto en su lugar de trabajo, resulta de suma importancia para cualquier organización.

Pluxee colabora con ello, ayudando a las empresas que contratan sus servicios a ofrecer una mejor calidad laboral a sus empleados, sin dejar de tener en cuenta el presupuesto de la empresa.

Como mencionamos anteriormente, se pueden encontrar diversos productos Pluxee destinados a distintas motivaciones. A continuación, conoceremos mejor cada uno de estos productos y su aplicación.

Servicios Pluxee

Al comienzo del artículo mencionamos algunos de los servicios y productos que ofrece Pluxee a sus clientes: Pluxee Movilidad, Pluxee Restaurante, Pluxee Tienda, Pluxee Control Flota y Pluxee Bienestar. Pero ¿de qué se trata cada uno de ellos?

· Pluxee Movilidad

Pluxee Movilidad es uno de los servicios que brinda esta empresa digital B2B a otras empresas. Se trata de una tarjeta magnética a través de la cual los colaboradores pueden cargar combustible en los vehículos de la empresa, de una forma simple, económica y práctica.

Esta tarjeta es 100% deducible, lo que ayuda a agilizar los trámites empresariales vinculados con los gastos de combustible para el movimiento de los vehículos de la compañía.

· Pluxee Restaurante

Pluxee Restaurante es un gran beneficio para los colaboradores de la empresa. Se trata de una tarjeta que se puede utilizar en distintos recintos de cocina, como restaurantes o deliverys, que permite a los empleados comer mejor gastando menos dinero.

· Pluxee Tienda

Pluxee Tienda también es una tarjeta de beneficios pensada exclusivamente para el bienestar de los colaboradores de una empresa. Cualquier compañía puede contratar los servicios de Pluxee para mejorar la calidad de vida laboral de sus trabajadores.

Con Pluxee Tienda los colaboradores pueden comprar todo tipo de productos, para cubrir sus necesidades básicas y también para darse un gusto. Alimentos, artículos de limpieza, decoración, indumentaria y mucho más puede ser comprado con la tarjeta Pluxee Tienda.

Esta tarjeta resulta un regalo ideal para que los dueños de la empresa ofrezcan a sus colaboradores en fechas especiales, como los distintos días festivos del año.

· Pluxee Control Flota

Pluxee Control Flota es una de las mejores opciones para aquellas empresas que necesitan un control más eficiente sobre sus flotas. Se trata de un sistema que permite identificar gastos necesarios e innecesarios en distintos aspectos de la flota, colaborando así con la economía de recursos de la empresa.

· Pluxee Bienestar

Finalmente, Pluxee Bienestar es un programa destinado a los colaboradores, para disfrutar de momentos únicos para su cuidado personal, ofreciendo recompensas reales en sitios de cuidado y armonía.

Pluxee ofrece muchos servicios y productos más, orientados a diferentes tipos de empresas, que se pueden encontrar en su página. Cada empresa podrá experimentar su propio crecimiento gracias a los beneficios otorgados por Pluxee.