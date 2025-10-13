¡Sin sistema! Reportan caída total de BBVA en app y sucursales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de BBVA México reportaron este lunes fallas generalizadas en los servicios de la institución financiera, tanto en la aplicación móvil como en sucursales, donde se informa que el sistema no está disponible.

Desde las primeras horas del día, clientes comenzaron a reportar en redes sociales que no podían ingresar a la app, realizar transferencias ni consultar saldos, mientras que en ventanilla tampoco se podían efectuar trámites, debido a una caída total del sistema.

A través de su página oficial de Facebook, BBVA confirmó la afectación con un mensaje en el que reconoce que hay intermitencia en los canales digitales, e invita a los usuarios a intentar ingresar más tarde.

"Por el momento tenemos una intermitencia en nuestros canales digitales, te sugerimos intentar en el transcurso del día", publicó el banco.

En un segundo mensaje, BBVA aseguró que su equipo ya trabaja para solucionar el problema:

"Ten la certeza de que nos encontramos trabajando en la situación con la finalidad de resolverlo lo antes posible. Te sugerimos intentar ingresar en el transcurso del día, por este medio quedamos a tu disposición ante cualquier duda o detalle".

Hasta el momento, la institución no ha informado sobre la causa técnica de la falla, ni ha confirmado una hora estimada de restablecimiento del servicio.

La caída de sistema ha generado molestias entre usuarios que tenían pagos programados, operaciones urgentes o necesitaban atención en sucursales físicas.

RYE-