¿Sin señal? Usuarios reportan caída de AT&T, Telcel, Movistar y Unefon

Según la información recopilada:

En AT&T, el 88% de los usuarios señalaron problemas de falta de señal, mientras que el resto reportó apagones totales e inconvenientes en internet móvil.

En Unefon, los reportes fueron similares, con un 86% por “sin señal” y cortes de telefonía móvil principalmente en zonas como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana.

En el caso de Telcel, el 83% de las quejas se relacionaron con pérdida de señal, afectando principalmente llamadas y conexión a internet.