¿Sin señal? Usuarios reportan caída de AT&T, Telcel, Movistar y Unefon

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de diferentes estados del país reportaron fallas masivas en los servicios de telefonía móvil y datos de AT&T, Unefon, Telcel y Movistar, de acuerdo con la plataforma especializada Downdetector.
Los reportes comenzaron a incrementarse de manera significativa la tarde de este martes, alcanzando picos de notificaciones en cuestión de minutos.
Según la información recopilada:
En AT&T, el 88% de los usuarios señalaron problemas de falta de señal, mientras que el resto reportó apagones totales e inconvenientes en internet móvil.
En Unefon, los reportes fueron similares, con un 86% por “sin señal” y cortes de telefonía móvil principalmente en zonas como Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Tijuana.
En el caso de Telcel, el 83% de las quejas se relacionaron con pérdida de señal, afectando principalmente llamadas y conexión a internet.
Por su parte, Movistar mostró intermitencias más prolongadas a lo largo del día, con un 79% de reportes por “sin señal”, además de fallos en internet móvil y apagones totales.
Las fallas se han concentrado en grandes urbes como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Tijuana, aunque también se registraron afectaciones en otras regiones del país.
Hasta el momento, las compañías de telecomunicaciones no han emitido un comunicado oficial para explicar la causa de las fallas ni el tiempo estimado para la restitución total del servicio.
