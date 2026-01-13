¿Se te acabó la botana? OXXO ya entrega a domicilio por Uber Eats

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tienda de conveniencia más conocida de México ahora estará más cerca que nunca. OXXO se integra oficialmente a la plataforma Uber Eats, lo que permitirá a usuarios en más de 25 ciudades del país pedir más de mil productos directamente a domicilio.

La alianza fue anunciada por FEMSA como parte de su apuesta por la “hiperconveniencia”, es decir, facilitar el acceso inmediato a productos de uso cotidiano, desde una app y en pocos minutos.

¿Qué puedes pedir?

El catálogo incluye casi tres mil productos de OXXO, entre los que destacan:

Botanas, refrescos y cervezas

Pan dulce y alimentos listos para consumir

Artículos de higiene personal y limpieza

Comida para mascotas

Ofertas y descuentos exclusivos en la app

Solo necesitas abrir Uber Eats, escribir "OXXO" y la aplicación te mostrará la tienda más cercana según tu código postal.

Lo más pedido (y por qué esto importa)

Durante diciembre, Uber registró más de 85 mil cervezas, 80 mil refrescos y 75 mil bolsas de botanas entregadas a domicilio, productos que encabezan la lista de favoritos en temporadas deportivas y reuniones.

¿Qué diferencia a esta alianza?

Una ventaja clave frente a otros servicios como Amazon + Rappi Now es la amplia cobertura nacional. Mientras que otras plataformas dependen de bodegas limitadas y zonas seleccionadas, OXXO cuenta con más de 24 mil tiendas físicas en México y Uber con más de 200 mil repartidores activos, lo que garantiza rapidez y cercanía.

¿Pensando en el Mundial?

La alianza también fue pensada como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando millones de personas buscarán ver partidos sin salir de casa. “Queremos estar presentes en momentos cotidianos, pero también en eventos como el Mundial”, dijo Paola Aguilar, directora de retail de Uber Eats.

mrh