Se eliminarán los “no me gusta” de los videos de YouTube 👎

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Próximamente ya no estará visible el número de “no me gusta” o “dislikes” de los videos de YouTube, aunque el botón seguirá ahí y lo podrás seguir usando, no se verá reflejada la cifra ¿Por qué?

Recientemente el equipo de YouTube en Estados Unidos, tomó la decisión luego de hacer algunas pruebas, para ver si se reducía el número de ataques a los creadores de contenido:

Hace unos meses, en YouTube hicimos algunos experimentos y ocultamos el recuento público de “no me gusta” para ver si podría ayudar a reducir los ataques organizados que se producen en la plataforma para aumentar el número de “dislikes” en algunos vídeos.