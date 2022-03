Se caen servicios de Google

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes por la tarde, se reporta la caída y fallas de varios servicios de Google como Meet, Gmail, Drive, Analytics etc.

También se presentan fallas en YouTube y ahora el tema se encuentra en tendencia ya que se reporta el problema desde las 4:30 pm.

Al ingresar o tratar de cargar muestra un mensaje con “Error 502. That’s an error. The server encountered a temporary error and could not complete your request”.