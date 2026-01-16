Se cae de nuevo X, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social X, antes conocida como Twitter, presentó fallas esta mañana, de acuerdo con reportes en la plataforma Downdetector, donde se registró un aumento súbito en las notificaciones de usuarios a partir de las 08:00 horas (tiempo del centro de México).

El gráfico muestra que el volumen de reportes de error se mantuvo estable durante la noche y madrugada, pero aumentó drásticamente en las primeras horas del día, superando las 500 quejas en cuestión de minutos, lo que indica una posible afectación generalizada en la plataforma.