Se cae de nuevo X, reportan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La red social X, antes conocida como Twitter, presentó fallas esta mañana, de acuerdo con reportes en la plataforma Downdetector, donde se registró un aumento súbito en las notificaciones de usuarios a partir de las 08:00 horas (tiempo del centro de México).
El gráfico muestra que el volumen de reportes de error se mantuvo estable durante la noche y madrugada, pero aumentó drásticamente en las primeras horas del día, superando las 500 quejas en cuestión de minutos, lo que indica una posible afectación generalizada en la plataforma.
Hasta el momento, la empresa X no ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del fallo ni el tiempo estimado para su resolución.
Los usuarios han reportado problemas para cargar el feed, enviar publicaciones (tweets), acceder a sus cuentas o recibir notificaciones, tanto desde navegadores web como en las aplicaciones móviles de Android y iOS.
Cabe mencionar que apenas hace dos días usuarios experimentaron una falla similar en esta plataforma, que duró algunas horas.
RYE-