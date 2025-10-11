Scroll infinito, descargas automáticas y más: las apps que drenan tus megas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), lanzó una campaña digital para alertar a los usuarios sobre el consumo silencioso de datos móviles por parte de diversas aplicaciones, incluso cuando no están en uso activo.

A través de infografías compartidas en redes sociales, Profeco explicó que aplicaciones como Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, Google Drive, iCloud, OneDrive, WhatsApp y Telegram pueden continuar descargando o actualizando contenido en segundo plano sin que el usuario lo note, lo que provoca un gasto excesivo de megas.