Samsung presenta el Galaxy Z TriFold: pantalla triple y diseño plegable revolucionario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Samsung sorprendió al mundo tecnológico con el lanzamiento oficial del Galaxy Z TriFold, su primer dispositivo con pantalla triple plegable, considerado el más ambicioso de la compañía hasta la fecha. Su debut será el 12 de diciembre en Corea del Sur, mientras que su llegada a Estados Unidos está prevista para el primer trimestre de 2026.

Aunque aún no se confirma el precio para el mercado internacional, en Corea se venderá en 3.590.400 KRW, lo equivalente a unos $2,500 dólares para la versión de 512 GB, según información de The Verge.

Triple pantalla y máxima productividad

El Galaxy Z TriFold destaca por su innovador formato de pantalla interior de 10 pulgadas, con resolución de 2160 x 1584 y tasa de refresco adaptativa de 120 Hz. Este panel permite ejecutar tres aplicaciones simultáneamente y usar Samsung DeX sin monitor externo.

La pantalla exterior es de 6.5 pulgadas, con resolución Full HD y relación 21:9, similar a la del Galaxy Z Fold 7.