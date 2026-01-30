Ciencia y Tecnología

Robot humanoide realiza tareas domésticas complejas

Brett Adcock, CEO de Figure AI, afirma que este robot maneja tareas complejas y planificación a largo plazo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La compañía tecnológica estadounidense Figure AI presentó su robot humanoide Helix 02, capaz de realizar tareas domésticas complejas, como recoger vasos y colocarlos en el lavavajillas.

En un video compartido en la red social X, Brett Adcock, CEO de Figure AI, señaló que “los robots bailarines son triviales, lo difícil es el control inteligente. Este es nuestro modelo más potente hasta la fecha, capaz de trabajar en tareas complejas y con horizontes temporales largos”.

El desarrollo de Helix 02 representa un avance en la robótica doméstica, donde la precisión y la inteligencia artificial permiten al robot adaptarse a múltiples escenarios del hogar, más allá de demostraciones de entretenimiento.

