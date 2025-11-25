Reportan fallas en Izzi, Telmex, Totalplay y otras compañías de internet

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diversos servicios de telecomunicaciones en México presentaron fallas este sábado 25 de noviembre, afectando a miles de usuarios. Las compañías más mencionadas en los reportes fueron Izzi, Telmex, Totalplay, Megacable y Axtel, según datos del sitio especializado Downdetector.
Desde alrededor de las 17:00 horas se observó un aumento inusual en los reportes de fallos, principalmente relacionados con la conexión a internet, aunque también se notificaron caídas totales de servicio y problemas con sitios web.
Entre los porcentajes de afectación más destacados se encuentran:
Izzi: 83% de los reportes fueron por fallas en internet, 16% por caída total.
Telmex: 74% en internet, 21% caída total.
Totalplay: 75% de reportes vinculados a problemas de conexión.
Megacable: 81% en conexión de internet.
Axtel: 60% en internet, 34% caída total.
Además de los proveedores de telecomunicaciones, plataformas como WhatsApp, Amazon Web Services (AWS) y Cloudflare también registraron aumentos en los reportes de mal funcionamiento.
En el caso de WhatsApp, los usuarios señalaron dificultades en la conexión de servidor (43%) y en el uso de la aplicación (26%).
Hasta el momento, ninguna de las empresas ha emitido un comunicado oficial sobre el origen de las fallas o el tiempo estimado para la normalización del servicio.
SHA