Reflex Robotics llega a México: así se verán los nuevos trabajadores del futuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa estadounidense Reflex Robotics instalará en Nuevo León la primera planta de producción de robots humanoides de México y América Latina, lo que representa un hito en el desarrollo tecnológico e industrial del país.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien detalló que la llegada de esta compañía generará más de 2 mil empleos y colocará al estado como pionero en la manufactura avanzada de robots con inteligencia artificial y funciones multipropósito.

“No es película ni ciencia ficción: es el futuro que ya llegó a Nuevo León”, declaró el mandatario a través de redes sociales.