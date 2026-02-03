Reflex Robotics llega a México: así se verán los nuevos trabajadores del futuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La empresa estadounidense Reflex Robotics instalará en Nuevo León la primera planta de producción de robots humanoides de México y América Latina, lo que representa un hito en el desarrollo tecnológico e industrial del país.
El anuncio fue realizado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, quien detalló que la llegada de esta compañía generará más de 2 mil empleos y colocará al estado como pionero en la manufactura avanzada de robots con inteligencia artificial y funciones multipropósito.
“No es película ni ciencia ficción: es el futuro que ya llegó a Nuevo León”, declaró el mandatario a través de redes sociales.
De acuerdo con el gobierno estatal, la empresa fue fundada por egresados del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y se especializa en el diseño de robots humanoides que pueden automatizar diversos procesos industriales.
La planta en Nuevo León será la primera en América Latina y estará a cargo de fabricar robots que también serán operados de forma remota desde el estado para trabajar en fábricas ubicadas en Estados Unidos, lo que posiciona a México como un nuevo centro neurálgico en la cadena global de automatización.
“Esta empresa se está anticipando al futuro. Los robots serán hechos 100% en Nuevo León”, enfatizó García Sepúlveda.
Hasta el momento, no se han revelado detalles como la ubicación exacta del complejo, ni la fecha de inicio de operaciones. Sin embargo, el anuncio se enmarca dentro de una serie de presentaciones del gobierno estatal enfocadas en atraer inversión tecnológica durante el mes de febrero.
Este movimiento refuerza la estrategia de posicionar a Nuevo León como un polo de desarrollo industrial y tecnológico, en línea con otras apuestas recientes como la llegada de Tesla o el crecimiento de empresas de semiconductores en la región.
BCT