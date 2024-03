¿Quieres ganar dinero? Así lo puedes hacer con TikTok

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com.com).- Actualmente TikTok es una de las plataformas más usadas por millones de personas en el mundo, pudiendo encontrar casi cualquier contenido que te puedas imaginar, aunque si eres una persona que suele pasar mucho su tiempo en la app, te explicamos cómo puedes generar dinero.

Por si no te has enterado últimamente la aplicación de videos les ofrece a sus usuarios ganar dinero viendo videos, aunque claro las ganancias no suelen ser muy significativas, pero podrías ir acumulado hasta juntar una buena cantidad.

Para poder ganar dinero hay dos formas, puedes descargar la aplicación de Swagbucks, que te permite tener recompensas conocidas como SB solo viendo videos de TikTok, cuando tengas una cantidad suficiente de SB los puedes canjear por dinero real a través de PayPal o tarjetas de regalo.

La otra forma es con la misma app de TikTok, que cuenta con una función que te pagan directamente en efectivo, solo debes acumular monedas digitales, para después convertirlas en dinero real.