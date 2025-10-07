Quetzalcóatl se vuelve digital: arte, robótica y cultura mexicana en una sola obra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mezcla entre la tradición ancestral y la innovación tecnológica toma forma en el proyecto artístico “TARĀNTULA”, una creación que reimagina al dios mesoamericano de la sabiduría, Quetzalcoatl, como una figura simbiótica entre lo humano y lo mecánico.

La artista compartió un fragmento del proceso creativo bajo el concepto “Hecho por humanos”, resaltando la importancia del trabajo manual y la sensibilidad artística incluso en tiempos dominados por la inteligencia artificial y la automatización.

En el video, se observa la elaboración minuciosa del Quetzalcóatl robot, pieza que combina materiales contemporáneos, diseño mecánico y estética inspirada en la iconografía prehispánica. El resultado es una obra que, más allá de lo visual, propone una reflexión sobre la relación entre identidad cultural, tecnología y creación humana.