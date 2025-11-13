¿Pueden muchas compañías de videojuegos salirse con la suya como lo hace Rockstar Games con sus demoras?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuando Grand Theft Auto VI se retrasa una vez más, y los jugadores responden con resignación y sarcasmo, surge la pregunta: ¿cuántas empresas pueden comportarse igual y aún así conservar la fidelidad del mercado? En el caso de Rockstar, el aplazamiento no es una sorpresa sino parte de su modus operandi.

La lógica detrás de una demora bien aceptada



Rockstar ha dicho que pospone para “acabar con el nivel de pulido que esperas y mereces”. Cuando un juego aspira a marcar la historia —o lo suficientemente cerca—, los analistas aceptan que el retraso sea parte del proceso. En ese sentido, la empresa gana margen de maniobra: el público está dispuesto a esperar porque la promesa es enorme, y el estudio tiene trayectoria de hitos.

¿Pero podría funcionar con otras compañías?



Aquí aparece la variable del prestigio. No todas las desarrolladoras tienen la base de confianza que tiene Rockstar. Si una empresa pequeña o mediana anuncia repetidas demoras sin tener un legado sólido, el desgaste del jugador es mayor. Fanáticos, medios y mercados actúan con menor tolerancia.



Por otro lado, la industria actual exige valores de producción más altos, mundos más extensos, expectativas muy elevadas. En ese contexto, algunas compañías ya están recalibrando calendarios para no chocar contra el tsunami de GTA VI. Eso indica que la demora de uno puede generar demora o repliegue en otros.

El tema del casino y el juego de azar

En resumen: factores que determinan si la demora es aceptable

La reputación de la empresa: Forte de Rockstar , mucho menos para otros.

La comunicación transparente: Explicar bien el porqué y cuándo ayuda a mitigar críticas.

La escala del proyecto: Un gran blockbuster tiene más margen que un juego mediano.

Las expectativas del público: Si estás acostumbrado a calidad y pulido, estás dispuesto a esperar.

El impacto en el calendario de lanzamientos: Si afecta a otros juegos, puede cambiar la dinámica global.

En el escenario mexicano, donde el consumo se adapta a tiempos y recursos diferentes, una demora de este tipo puede tener menos efecto negativo que en mercados saturados, siempre que el juego mantenga su promesa. En definitiva, muchas compañías podrían “salirse con la suya”, pero solo si están en esa combinación de reputación, escala y expectativas que convierte la demora en una inversión más que en un error.