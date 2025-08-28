¿PS6 portátil? Filtraciones sugieren nueva consola de Sony para 2027

Además, se asegura que la PS6 sería retrocompatible con títulos de PlayStation 5, una característica que reforzaría la transición entre generaciones. En cuanto a especificaciones, contaría con un APU AMD de cuatro núcleos Zen 6C, con frecuencias de 1.2 GHz en modo portátil y hasta 1.65 GHz en modo sobremesa.

Respecto al precio, las filtraciones apuntan a un costo cercano a los 500 dólares, es decir, más bajo que el precio actual de PS5 en Estados Unidos (549 dólares).

De confirmarse, esta sería la primera consola portátil de Sony desde el PS Vita (2011), aunque en 2023 la compañía lanzó el PlayStation Portal, un dispositivo dependiente de PS5 que solo permitía jugar a distancia.

Cabe recordar que el último lanzamiento de hardware de Sony fue el PlayStation 5 Pro, que debutó en noviembre de 2024.

