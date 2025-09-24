PS5 confirma exclusivos: Wolverine, Saros y Nioh 3 llegarán entre 2025 y 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 24 de septiembre, PlayStation celebró una nueva edición de su State of Play, donde reveló 16 anuncios importantes entre nuevos títulos, remasterizaciones y dispositivos para PS5.
El evento arrancó con Saros, la nueva propuesta de Housemarque (creadores de Returnal), que llegará como exclusiva de PS5 el 26 de marzo de 2026.
Otro de los anuncios que sorprendió fue la llegada de Microsoft Flight Simulator 2024 a la consola de Sony, disponible el 8 de diciembre de 2025, rompiendo su exclusividad con Xbox.
Además, se presentó el primer tráiler de historia de Battlefield 6, que promete ser la entrega más intensa de la saga y que saldrá el 10 de octubre de 2025.
Nioh 3 – 6 de febrero de 2026
Halloween – 8 de septiembre de 2026
Let It Die: Inferno – 3 de diciembre de 2025
Crimson Desert – 19 de marzo de 2026
Chronoscript: The Endless End – 2026 (fecha por definir)
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remaster – 19 de marzo de 2026
Sonic Racing: CrossWorlds – inicio de 2026, con Mega Man como personaje invitado
Code Vein II – 30 de enero de 2026
Deus Ex Remastered – 5 de febrero de 2026
Marvel’s Wolverine – otoño de 2026, en exclusiva para PS5
Entre las sorpresas destacó el PULSE Elevate, nuevas bocinas oficiales de PlayStation que podrán vincularse a distintos dispositivos y estarán disponibles en algún momento de 2026.
También se presentó un control DualSense especial de God of War, con motivo del 20 aniversario de la franquicia de Kratos.
En cuanto a actualizaciones, Gran Turismo 7 recibirá una expansión con más pistas, coches y piezas de personalización.
mrh