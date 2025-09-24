PS5 confirma exclusivos: Wolverine, Saros y Nioh 3 llegarán entre 2025 y 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 24 de septiembre, PlayStation celebró una nueva edición de su State of Play, donde reveló 16 anuncios importantes entre nuevos títulos, remasterizaciones y dispositivos para PS5.

El evento arrancó con Saros, la nueva propuesta de Housemarque (creadores de Returnal), que llegará como exclusiva de PS5 el 26 de marzo de 2026.

Otro de los anuncios que sorprendió fue la llegada de Microsoft Flight Simulator 2024 a la consola de Sony, disponible el 8 de diciembre de 2025, rompiendo su exclusividad con Xbox.

Además, se presentó el primer tráiler de historia de Battlefield 6, que promete ser la entrega más intensa de la saga y que saldrá el 10 de octubre de 2025.

Juegos con fecha confirmada