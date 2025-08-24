Problemas técnicos frenan el vuelo 10 del Starship de SpaceX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lanzamiento número 10 del cohete Starship de la empresa SpaceX fue cancelado este domingo debido a un problema técnico en los sistemas de tierra, según informó la compañía aeroespacial liderada por Elon Musk.

El despegue estaba programado para las 19:30 h (hora del Este), equivalente a las 18:30 h en el centro de México, desde la base espacial Starbase ubicada en Boca Chica, Texas. Minutos antes del despegue, los ingenieros detectaron un fallo en las plataformas terrestres que obligó a posponer la misión de manera indefinida.

El objetivo del vuelo era ambicioso: realizar la separación controlada del propulsor Super Heavy (B16) y su amerizaje en el Golfo de México, además de llevar la nave Starship (Ship 37) a una reentrada atmosférica y un posible amerizaje en el Océano Índico. También se preveía poner en órbita varios simuladores de satélites Starlink.