Problemas técnicos frenan el vuelo 10 del Starship de SpaceX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El lanzamiento número 10 del cohete Starship de la empresa SpaceX fue cancelado este domingo debido a un problema técnico en los sistemas de tierra, según informó la compañía aeroespacial liderada por Elon Musk.
El despegue estaba programado para las 19:30 h (hora del Este), equivalente a las 18:30 h en el centro de México, desde la base espacial Starbase ubicada en Boca Chica, Texas. Minutos antes del despegue, los ingenieros detectaron un fallo en las plataformas terrestres que obligó a posponer la misión de manera indefinida.
El objetivo del vuelo era ambicioso: realizar la separación controlada del propulsor Super Heavy (B16) y su amerizaje en el Golfo de México, además de llevar la nave Starship (Ship 37) a una reentrada atmosférica y un posible amerizaje en el Océano Índico. También se preveía poner en órbita varios simuladores de satélites Starlink.
Este ensayo forma parte del plan de SpaceX para validar la reutilización total de Starship, nave destinada a futuras misiones tripuladas a la Luna, Marte y otros destinos espaciales. Además, el cohete serviría como plataforma para desplegar constelaciones satelitales y realizar transporte punto a punto en el futuro.
Hasta el momento, SpaceX no ha confirmado una nueva fecha para la prueba, aunque se contempla que el próximo intento ocurra el lunes 25 de agosto, si las condiciones técnicas lo permiten.
rmr