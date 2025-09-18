¡Prepárate para ver el cielo! Noche de las Estrellas en Morelia ya tiene fecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡Prepárate para mirar al cielo! La esperada Noche de las Estrellas 2025 ya tiene fecha: será el sábado 29 de noviembre, y promete una jornada llena de ciencia, astronomía y aprendizaje para toda la familia.

Este año, el tema central será: “Entre estrellas y átomos: Ciencia y tecnología cuánticas”, y se realizará de manera simultánea en distintas sedes a nivel nacional, incluida Morelia, que ya es una de las ciudades con mayor tradición en este evento.

La imagen oficial de esta edición es un gato negro con ojos cósmicos, un guiño al famoso “Gato de Schrödinger”, ícono de la física cuántica. Además, ya se pueden ver adelantos del diseño gráfico y lema en las redes sociales de las sedes.

Como en años anteriores, se espera una gran participación de universidades, observatorios, planetarios, talleres interactivos, proyecciones, charlas científicas y observación con telescopios.