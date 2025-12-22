Prepárate: más anuncios aparecerán en tus búsquedas de apps desde 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de 2026, Apple Ads ampliará la presencia de anuncios dentro de la App Store para brindar más oportunidades de visibilidad a desarrolladores y anunciantes. Esta expansión incluirá nuevas posiciones publicitarias en los resultados de búsqueda, sin necesidad de ajustes por parte de los usuarios con campañas activas.

Actualmente, el 65% de las descargas en la App Store se originan directamente desde búsquedas. Por ello, Apple permitirá que los anuncios no solo aparezcan en la parte superior de los resultados, sino también más abajo en la misma página, multiplicando las posibilidades de conversión para las apps promocionadas.

¿Cómo funcionarán los nuevos anuncios?

Los desarrolladores que ya cuenten con campañas de resultados de búsqueda activas serán automáticamente elegibles para las nuevas ubicaciones. Sin embargo, no podrán elegir una posición específica ni establecer pujas diferenciadas según la ubicación del anuncio.

El formato de los anuncios será el mismo en todas las posiciones, ya sea usando la página de producto predeterminada de la app o una personalizada desde App Store Connect. Además, se podrá incluir un enlace profundo (deep link) que lleve al usuario directamente a una sección específica de la app, aunque esta función estará disponible únicamente en dispositivos con iOS o iPadOS 18 en adelante.

Relevancia y puja, factores clave

Apple aclaró que la posición de un anuncio frente a otros anunciantes será determinada por una combinación de relevancia y monto de la puja. Si una app no es relevante para la consulta de búsqueda del usuario, no se mostrará el anuncio, sin importar cuánto se haya ofertado por la palabra clave.

La plataforma también destacó que los anuncios en la parte superior de los resultados mantienen una tasa de conversión promedio superior al 60%, lo que confirma su efectividad para impulsar instalaciones.

BCT