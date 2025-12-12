¡Prepárate! Gemínidas alcanzan punto máximo este fin; así las podrás ver

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes, el cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: la lluvia de meteoros Gemínidas, que alcanzará su punto máximo durante las noches del 13 y 14 de diciembre, según información de la NASA.

Esta lluvia es famosa por su brillo intenso, colores vibrantes y gran cantidad de meteoros visibles, que pueden alcanzar hasta 120 destellos por hora en condiciones ideales, es decir, lejos de la contaminación lumínica y bajo cielos despejados.

¿Qué son las Gemínidas?

A diferencia de muchas lluvias de meteoros que provienen de cometas, las Gemínidas están formadas por fragmentos del asteroide 3200 Faetón, que deja una estela de escombros al cruzar la órbita de la Tierra.

Durante su pico máximo, los meteoros parecerán surgir de la constelación de Géminis, ubicada en dirección este, muy cerca del brillante planeta Júpiter, que servirá como punto de referencia.