PlayStation y ANICORN presentan relojes con diseño icónico para su 30 Aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres fanático de PlayStation, no puedes perderte la nueva colección de relojes lanzada en colaboración con ANICORN para conmemorar el 30 aniversario de la icónica marca de videojuegos. Esta edición limitada celebra tres décadas de historia con un diseño único que combina nostalgia y tecnología, ideal para los coleccionistas y entusiastas de la marca.

En 1994, PlayStation transformó la industria de los videojuegos, y ANICORN quiso rendir homenaje a este legado con una pieza de reloj que captura la esencia de los cuatro botones icónicos del control de la consola: triángulo, círculo, cruz y cuadrado. Las manecillas del reloj, además, imitan las funciones de Start y Select, lo que lo convierte en un artículo imprescindible para los fanáticos de la marca.

El reloj tiene un diseño robusto de acero inoxidable y cristal de zafiro, lo que garantiza una gran durabilidad. Además, es resistente al agua, lo que lo hace funcional y elegante. Cada reloj viene acompañado de una "Memory Capsule Save Load Overwrite", una moderna réplica de la tarjeta de memoria original de PlayStation, que incorpora tecnología NFC para acceder a un "Memory Board", llevando la experiencia de nostalgia al siguiente nivel.

El empaque también es un detalle que no pasa desapercibido: un contenedor metálico inspirado en el hardware clásico de PlayStation, cuyo sistema de apertura simula la sensación de desbloquear un archivo secreto, un guiño perfecto para los fanáticos más veteranos.