PlayStation Plus dejará de garantizar juegos para PS4 a partir de este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de enero de 2026, los usuarios de PlayStation 4 comenzarán a notar cambios importantes en su experiencia con PlayStation Plus, luego de que Sony anunciara que ya no garantizará juegos de PS4 en el catálogo mensual del nivel Essential, el plan más básico del servicio.
La compañía explicó que esta decisión representa un giro claro hacia la PlayStation 5, consola que actualmente lidera las ventas y concentra el desarrollo de nuevos títulos dentro del ecosistema de Sony.
Sony precisó que los juegos de PS4 no desaparecerán por completo, pero su inclusión en las selecciones mensuales será menos frecuente.
“Los títulos de PS4 se incorporarán con menor regularidad a las selecciones mensuales”, señaló la empresa en un comunicado.
En la práctica, esto significa que los usuarios que continúen utilizando la consola de la generación anterior tendrán menos oportunidades de ampliar su biblioteca de juegos gratuitos cada mes.
A pesar de estos cambios, Sony aclaró que los beneficios esenciales de PlayStation Plus seguirán activos para los usuarios de PS4, entre ellos:
Acceso al modo multijugador en línea
Guardado de partidas en la nube
Descuentos exclusivos en la PlayStation Store
Conservación de todos los juegos canjeados previamente, siempre que la suscripción permanezca activa
La compañía también confirmó que, a partir de la primavera de 2026, comenzará el cierre de ciertos servicios en línea específicos de PS4, como el feed de actividad, la compartición de capturas y algunas funciones sociales.
No obstante, Sony aseguró que los juegos instalados y las funciones offline continuarán funcionando sin inconvenientes.
En el caso de los planes Extra y Premium, Sony indicó que mantendrán una biblioteca con cientos de títulos compatibles con PS4, aunque las nuevas incorporaciones priorizarán claramente la PS5.
Como ejemplo, la empresa recordó la reciente llegada de versiones remasterizadas como The Last of Us Part II Remastered y Assassin’s Creed Mirage, disponibles tanto para PS4 como para PS5.
