PlayStation Plus dejará de garantizar juegos para PS4 a partir de este año

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de enero de 2026, los usuarios de PlayStation 4 comenzarán a notar cambios importantes en su experiencia con PlayStation Plus, luego de que Sony anunciara que ya no garantizará juegos de PS4 en el catálogo mensual del nivel Essential, el plan más básico del servicio.

La compañía explicó que esta decisión representa un giro claro hacia la PlayStation 5, consola que actualmente lidera las ventas y concentra el desarrollo de nuevos títulos dentro del ecosistema de Sony.

¿Qué cambia para los usuarios de PS4?

Sony precisó que los juegos de PS4 no desaparecerán por completo, pero su inclusión en las selecciones mensuales será menos frecuente.

“Los títulos de PS4 se incorporarán con menor regularidad a las selecciones mensuales”, señaló la empresa en un comunicado.

En la práctica, esto significa que los usuarios que continúen utilizando la consola de la generación anterior tendrán menos oportunidades de ampliar su biblioteca de juegos gratuitos cada mes.