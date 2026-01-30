Planetas alineados, Orión brillante y la Luna en escena: así se verá el cielo nocturno en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cielo nocturno de febrero de 2026 ofrecerá un espectáculo poco común. Durante este mes, la NASA ha destacado una serie de eventos astronómicos imperdibles, ideales tanto para aficionados como para quienes simplemente disfrutan mirar las estrellas.

Desde una alineación de planetas visible tras el atardecer, hasta el brillo especial de Orión y fechas clave en la exploración espacial, febrero se perfila como uno de los meses más interesantes del año para levantar la vista al cielo.

🔭 ¿Qué se podrá ver en el cielo?

🪐 Desfile planetario

A mediados de febrero ocurrirá una alineación planetaria, en la que podrán observarse —dependiendo de la hora y las condiciones del cielo— Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, y con ayuda de binoculares, Urano y Neptuno.

📌 Tip: El mejor momento será poco después del atardecer, mirando hacia el horizonte oeste.