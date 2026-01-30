Planetas alineados, Orión brillante y la Luna en escena: así se verá el cielo nocturno en febrero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cielo nocturno de febrero de 2026 ofrecerá un espectáculo poco común. Durante este mes, la NASA ha destacado una serie de eventos astronómicos imperdibles, ideales tanto para aficionados como para quienes simplemente disfrutan mirar las estrellas.
Desde una alineación de planetas visible tras el atardecer, hasta el brillo especial de Orión y fechas clave en la exploración espacial, febrero se perfila como uno de los meses más interesantes del año para levantar la vista al cielo.
A mediados de febrero ocurrirá una alineación planetaria, en la que podrán observarse —dependiendo de la hora y las condiciones del cielo— Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, y con ayuda de binoculares, Urano y Neptuno.
📌 Tip: El mejor momento será poco después del atardecer, mirando hacia el horizonte oeste.
Febrero es uno de los mejores meses del año para observar la constelación de Orión, una de las más brillantes y fáciles de identificar.
🔹 Visible desde el anochecer
🔹 Mirando hacia el sur
🔹 Destacan estrellas como Betelgeuse y Rigel
Incluso desde zonas urbanas, Orión puede distinguirse con relativa facilidad.
Este mes también marca la apertura de la ventana de lanzamiento de Artemis II, misión que llevará astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde 1972. Aunque el despegue no será visible desde la Tierra, representa un momento histórico para la exploración espacial.
Las fases lunares serán clave para planear la observación del cielo:
🟢 1 de febrero – Luna llena
🌓 9 de febrero – Cuarto menguante
🌑 17 de febrero – Luna nueva (ideal para ver planetas y estrellas)
🌓 24 de febrero – Cuarto creciente
📌 Los días cercanos a la Luna nueva ofrecen la mejor visibilidad.
✔ Busca un lugar con poca iluminación artificial
✔ Da tiempo a que tus ojos se adapten a la oscuridad
✔ No necesitas telescopio: muchos fenómenos serán visibles a simple vista
✔ Unos binoculares pueden mejorar la experiencia
SHA