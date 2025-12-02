OpenAI reporta caída: ChatGPT y servicios, inaccesibles globalmente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial y creadora de ChatGPT, experimentó una significativa interrupción en sus servicios esta tarde de martes.
La caída global afectó a millones de usuarios que dependen de sus herramientas para tareas diarias, investigación y desarrollo profesional. El problema se hizo evidente a través de picos masivos de reportes en plataformas de monitoreo, como lo muestra el gráfico, indicando una falla que impidió la generación de respuestas y dejó a la aplicación bloqueada en la fase de carga para muchos.
La interrupción no se limitó únicamente a la popular interfaz de chat ChatGPT, sino que también impactó a otros productos de la compañía. OpenAI ofrece un ecosistema de aplicaciones de IA, incluyendo Sora (generación de video), Dall-E (generación de imágenes), Web Browser, y la fundamental API OpenAI, que alimenta a miles de aplicaciones de terceros y servicios empresariales a nivel mundial.
Aunque los detalles técnicos específicos no se han divulgado de inmediato, incidentes de este tipo suelen estar relacionados con sobrecarga de servidores debido a un tráfico inesperadamente alto, fallos en la infraestructura de hardware o software, o problemas durante el despliegue de actualizaciones.
