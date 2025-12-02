OpenAI reporta caída: ChatGPT y servicios, inaccesibles globalmente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- OpenAI, la empresa líder en inteligencia artificial y creadora de ChatGPT, experimentó una significativa interrupción en sus servicios esta tarde de martes.

La caída global afectó a millones de usuarios que dependen de sus herramientas para tareas diarias, investigación y desarrollo profesional. El problema se hizo evidente a través de picos masivos de reportes en plataformas de monitoreo, como lo muestra el gráfico, indicando una falla que impidió la generación de respuestas y dejó a la aplicación bloqueada en la fase de carga para muchos.