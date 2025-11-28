ONU activa monitoreo internacional por cometa 3I/ATLAS

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó la activación de la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) desde el pasado 27 de noviembre de 2025, con el objetivo de dar seguimiento al cometa 3I/ATLAS, un objeto recientemente descubierto que ha despertado gran interés en la comunidad científica.

Aunque el anuncio ha generado cierta alarma en redes sociales, la ONU fue enfática en señalar que el cometa no representa una amenaza para la Tierra, sino que la alerta corresponde a un ejercicio de observación científica prolongada, como parte de una campaña previamente planeada.

El cometa 3I/ATLAS fue descubierto a mediados de este mismo año y se considera un objeto de estudio relevante debido a su origen interestelar y comportamiento inusual. Su máximo acercamiento a la Tierra ocurrirá el próximo 19 de diciembre, momento en el cual se espera obtener los análisis más precisos sobre su composición y trayectoria.

Según la ONU, la IAWN ya había planificado una campaña de estudio de cometas para 2025 desde el año pasado, por lo que el seguimiento a 3I/ATLAS no representa una reacción de emergencia, sino una adaptación del plan científico preexistente.