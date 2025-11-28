¡Olaf cobra vida! Disney presenta su primer robot con inteligencia artificial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La fantasía de Frozen y el futuro de la robótica se encontraron en Disneyland París, donde Disney presentó al primer animatrónico con inteligencia artificial que no solo camina, sino que también habla, gesticula y responde a su entorno. El protagonista de esta innovación es nada menos que Olaf, el muñeco de nieve más querido de la saga.

Este Olaf robótico forma parte de la nueva atracción “World of Frozen”, una expansión temática en el parque parisino inspirada en el universo creado por Disney. Con un diseño que combina ingeniería avanzada y programación emocional, el personaje puede interactuar con los visitantes de forma autónoma, caminar de manera natural, cambiar de expresión facial y hasta quitarse y ponerse la nariz de zanahoria, tal como en las películas.

Según Walt Disney Imagineering, el desarrollo del animatrónico tomó más de dos años de trabajo. Uno de los elementos más innovadores es su sistema de inteligencia artificial basada en aprendizaje por esfuerzo, una técnica que permite al robot aprender mediante prueba y error en un entorno virtual. En este caso, el entorno fue una plataforma interna llamada Kamino, donde Olaf “ensayó” miles de veces cómo moverse, caer, levantarse y perfeccionar sus gestos antes de ser probado en el mundo real.