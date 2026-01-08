Nuevos impuestos 2026 transforman el mercado de casinos en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el 2026 a la vista, el escenario del entretenimiento digital en México está listo para una transformación radical que promete alterar permanentemente las reglas del juego, sobre todo para aquellos que participan y gozan de las apuestas digitales. La reciente ratificación por parte del Congreso de la Unión del Paquete Económico 2026 ha resaltado una de las industrias que más ha crecido en los últimos diez años.

Es que el ajuste fiscal sugerido por la Secretaría de Hacienda es significativo, pues el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se aplica concretamente a las apuestas remotas y los casinos en línea, verá un aumento considerable, subiendo del 30% al asombroso 50%, lo cual ha dejado atónitos a muchos empresarios del sector.



De acuerdo con lo que las autoridades mencionan en sus comunicados oficiales, este incremento de 20 puntos porcentuales tiene como objetivo obtener una mayor renta de actividades que el gobierno clasifica ahora bajo un control fiscal mucho más estricto. Al mismo tiempo, buscan estabilizar unas finanzas públicas que han estado volátiles durante años y que requieren urgentemente una mejora.

Para los usuarios que utilizan con frecuencia plataformas como los casinos en línea, este cambio normativo representa una modificación profunda en la manera en que los operadores manejan sus márgenes de ganancia. Esto tendrá inevitablemente un impacto sobre cómo se estructuran las promociones, los bonos y, principalmente, los retornos de premios para el jugador final, quien es el que generalmente asume estos cambios al final del día.



Un cambio de paradigma en la recaudación del "iGaming"

Los expertos no solamente están preocupados por el porcentaje del impuesto, sino también por la rapidez con que se desea poner en práctica este nuevo sistema en el mercado mexicano de juegos de azar. Esto se debe a que la administración federal ha sido muy explícita al indicar que el propósito de esta subida no es simplemente recaudatorio, sino que tiene un trasfondo extrafiscal.

En términos más sencillos, esto quiere decir que el sistema tributario se está empleando como un instrumento de presión para ejercer una influencia directa sobre las ganancias de las compañías de iGaming. Así, México se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con la mayor carga impositiva, incluso por encima de naciones con leyes históricamente estrictas.



La competitividad de las plataformas reguladas se verá afectada inmediatamente por esta medida, ya que los operadores, al afrontar una carga impositiva tan alta como el 50%, deben adecuar sus coeficientes de pago o disminuir significativamente esos bonos de bienvenida que eran la principal herramienta para atraer clientes. En la industria, hay una inquietud muy real y latente de que esta "sanción fiscal" genere un efecto dominó. Esto es, que el gasto de sostener la licencia y abonar los nuevos impuestos lleve a muchas compañías a disminuir su oferta de juegos o, en el peor escenario posible, abandonar algunos sectores del mercado mexicano que ya no sean rentables bajo estas nuevas condiciones fiscales.



Presión sobre los operadores y legalidad en el sector

El Paquete Económico 2026, además de aumentar las tasas, establece controles más rigurosos para aquellos residentes en el extranjero que brindan servicios de apuestas en México sin contar con una infraestructura técnica o un establecimiento físico dentro del país. Esto supone un intento por cerrar los vacíos legales que permitían a ciertas páginas internacionales funcionar en lo que se podría llamar "limbo" tributario. Esta reforma tiene como objetivo forzar a todos los participantes, tanto grandes como pequeños, a registrarse de manera oficial ante el SAT y a actuar como retenedores del impuesto con rigor, intentando equilibrar las condiciones entre empresas que ya cumplían y aquellas que eludían. Sin embargo, el costo operativo de estas nuevas regulaciones representa un duro golpe para la innovación tecnológica en el sector.



Para los operadores locales, la situación es incierta porque mantener una industria que crea miles de puestos de trabajo en sectores estratégicos como el desarrollo de software, la ciberseguridad y la atención al cliente se convierte en un desafío titánico cuando antes de cubrir los costos operativos hay que abonar el IEPS con la mitad de los ingresos brutos. No se trata únicamente de una cifra en una tabla tributaria, sino de la factibilidad de un ecosistema digital que ha sido el refugio y el entretenimiento de millones de mexicanos, y que ahora tiene que transformarse para no rendirse ante una carga que muchos consideran excesiva si se compara con otras actividades económicas vinculadas a los servicios digitales.



El efecto en el usuario y la experiencia de juego

Por otra parte, es esencial examinar la manera en que el usuario final experimentará esta modificación, porque cuando los impuestos aumentan de este modo, las plataformas tienden a reponer la pérdida alterando los términos y condiciones de sus juegos. Esto podría significar que las cuotas sean menos favorables o que los procedimientos para retirar las ganancias tengan más burocracia debido a las nuevas retenciones requeridas por Hacienda. Esto representa un dilema económico y ético, ya que si la oferta legal en México se vuelve excesivamente cara o poco interesante para el apostador, aumenta de forma alarmante el peligro de que los individuos busquen opciones en sitios no permitidos o fuera del ámbito nacional. Esto haría que el consumidor quede desprotegido y que la recolección de ingresos por parte del gobierno, que tanto persigue, disminuyera.



Está claro que el mercado de los casinos digitales en México se encuentra entrando en un periodo de madurez forzada por la presión tributaria. En este contexto, únicamente los operadores más sólidos y con un respaldo financiero superior tendrán la capacidad de resistir al ajuste del 50% de IEPS sin comprometer la calidad de su servicio. Entretanto, nosotros como consumidores finales tendremos que aprender a leer con más detenimiento la letra pequeña y a ser selectivos con las plataformas que seleccionamos, dando prioridad siempre a aquellas que consigan mantener altos niveles de transparencia y seguridad, por encima de los nuevos desafíos impositivos de 2026.