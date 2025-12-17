Nuevo récord de Perseverance: un paso más cerca de revelar los misterios de Marte

Morelia, Michoacán (Mimorelia.com).- El rover de la NASA, Perseverance, acaba de batir un impresionante récord en su misión marciana. Este robot explorador ha logrado recorrer 411.7 metros (1,350.7 pies) en un solo día marciano, superando el récord previo y demostrando el avance de la tecnología espacial.

Desde que llegó a Marte hace casi cinco años, Perseverance ha recorrido casi 25 millas (40 kilómetros), pero este nuevo récord marca una etapa clave en la misión. Además de capturar imágenes de la superficie marciana, el rover sigue avanzando con precisión, llevando a cabo tareas que incluyen la búsqueda de signos de vida pasada y el análisis de muestras que podrían ser claves para entender mejor el planeta rojo.

¿Cómo lo logró?

Además de contar con un conjunto de herramientas avanzadas, Perseverance ha mejorado significativamente su capacidad de navegación autónoma. Gracias a una serie de cámaras y sensores de última generación, el rover es capaz de detectar peligros y moverse de forma más eficiente sobre el terreno irregular de Marte.

Este avance es crucial, ya que permite a la NASA explorar zonas marcianas difíciles de alcanzar y seguir recopilando datos valiosos sobre la geología del planeta, con la esperanza de encontrar evidencias de vida pasada en regiones como el cráter Jezero.