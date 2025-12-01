¡No te lo pierdas! Diciembre trae cometa, meteoros y conjunción planetaria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Diciembre será un mes espectacular para los amantes de la astronomía en Michoacán y el mundo, según lo anunciado por la NASA. Tres eventos astronómicos adornarán el cielo nocturno: la lluvia de meteoros Gemínidas, la conjunción de la Luna con Júpiter y el paso cercano del cometa 3I/ATLAS.

La información fue compartida por la agencia espacial estadounidense, donde destaca que estos fenómenos alcanzarán su punto máximo entre el 7 y el 19 de diciembre.

Estos son los eventos clave para observar en diciembre:

7 de diciembre: Conjunción de la Luna y Júpiter. A partir de las 11:00 p.m., ambos astros estarán visualmente muy cercanos en el cielo del este.

13 y 14 de diciembre: Pico de la lluvia de meteoros Gemínidas, una de las más activas del año. Se espera que puedan verse hasta 120 meteoros por hora en zonas con poca contaminación lumínica.

19 de diciembre: Máxima aproximación del cometa 3I/ATLAS a la Tierra, a unos 170 millones de millas (aproximadamente 273 millones de kilómetros).

Aunque el cometa 3I/ATLAS no será visible a simple vista, su paso marca un momento importante para la ciencia, ya que es apenas el tercer objeto interestelar detectado cruzando nuestro sistema solar.