¿No puedes entrar a YouTube? Usuarios reportan falla masiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, usuarios de diversas partes del mundo, incluyendo México, han reportado fallas generalizadas en el funcionamiento de YouTube, una de las plataformas de video más utilizadas en el planeta.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, se registró un pico inusual de reportes poco después de las 17:00 horas, superando los 13 mil informes en cuestión de minutos. Las principales afectaciones incluyen problemas para cargar la página, fallos en la transmisión de video y errores dentro de la aplicación móvil.