No actualices la página: WhatsApp Web presenta fallas severas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de distintas partes del mundo reportan fallas este martes 4 de noviembre en WhatsApp Web, la versión para navegador del popular servicio de mensajería. Aunque la app móvil continúa funcionando con normalidad, la versión Business presenta problemas para iniciar sesión, sincronizar con el teléfono o enviar mensajes.

Desde primeras horas de este martes, plataformas como Downdetector comenzaron a registrar un aumento significativo de reportes de usuarios que no pueden acceder al servicio vía navegador. En paralelo, búsquedas como “WhatsApp Web no carga” o “falla WhatsApp hoy” se posicionaron entre las principales tendencias.