Navidad digital: así puedes enviar el mismo mensaje a varios contactos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre cenas, reuniones y recuerdos, millones de personas buscan una forma rápida y cercana de felicitar a quienes no pueden abrazar en persona. WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en México, ofrece una función poco conocida que permite enviar el mismo mensaje navideño a varios contactos sin perder la privacidad: las listas de difusión.
En estas fechas, el deseo de compartir buenos deseos suele chocar con la falta de tiempo. WhatsApp ofrece una solución práctica: las listas de difusión, una herramienta diseñada para enviar un mismo mensaje —texto, audio, foto, video o documento— a múltiples contactos de manera simultánea, sin crear grupos ni exponer a los destinatarios entre sí.
Otra de sus ventajas es la discreción: solo quien crea la lista puede verla. Los integrantes no saben que forman parte de ella, y WhatsApp permite agregar hasta 250 personas, aunque la plataforma limita el envío a 35 mensajes simultáneos; si se supera esa cifra, es necesario crear nuevas listas.
Las listas de difusión solo están disponibles en celulares, no en WhatsApp Web ni versión de escritorio.
Los mensajes solo llegarán a contactos guardados en la agenda del teléfono.
Ve a Ajustes y selecciona Listas de difusión.
Elige los contactos que recibirán el mensaje (deben estar en tu agenda).
Escribe tu felicitación navideña.
Presiona la paloma verde para enviar.
RPO