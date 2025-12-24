Ciencia y Tecnología

Navidad digital: así puedes enviar el mismo mensaje a varios contactos

Permiten enviar un mismo mensaje a hasta 250 contactos
Los mensajes llegan de forma individual, no como grupo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre cenas, reuniones y recuerdos, millones de personas buscan una forma rápida y cercana de felicitar a quienes no pueden abrazar en persona. WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en México, ofrece una función poco conocida que permite enviar el mismo mensaje navideño a varios contactos sin perder la privacidad: las listas de difusión.

En estas fechas, el deseo de compartir buenos deseos suele chocar con la falta de tiempo. WhatsApp ofrece una solución práctica: las listas de difusión, una herramienta diseñada para enviar un mismo mensaje —texto, audio, foto, video o documento— a múltiples contactos de manera simultánea, sin crear grupos ni exponer a los destinatarios entre sí.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de la aplicación, esta función permite crear listas personalizadas y enviar mensajes que llegan de forma individual, como si cada contacto hubiera sido elegido uno por uno. A diferencia de los grupos, no aparecen avisos como “mensaje reenviado” o “enviado a varios contactos”, lo que mantiene un trato más cercano y personal.

Otra de sus ventajas es la discreción: solo quien crea la lista puede verla. Los integrantes no saben que forman parte de ella, y WhatsApp permite agregar hasta 250 personas, aunque la plataforma limita el envío a 35 mensajes simultáneos; si se supera esa cifra, es necesario crear nuevas listas.

Antes de usar esta función, es necesario tener en cuenta algunos puntos clave:

  • Las listas de difusión solo están disponibles en celulares, no en WhatsApp Web ni versión de escritorio.

  • Los mensajes solo llegarán a contactos guardados en la agenda del teléfono.

Paso a paso: cómo enviar tu mensaje navideño

  • Ve a Ajustes y selecciona Listas de difusión.

  • Elige los contactos que recibirán el mensaje (deben estar en tu agenda).

  • Escribe tu felicitación navideña.

  • Presiona la paloma verde para enviar.

¡Listo! El mensaje llegará al mismo tiempo a todos los seleccionados.
