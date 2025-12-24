Navidad digital: así puedes enviar el mismo mensaje a varios contactos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre cenas, reuniones y recuerdos, millones de personas buscan una forma rápida y cercana de felicitar a quienes no pueden abrazar en persona. WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en México, ofrece una función poco conocida que permite enviar el mismo mensaje navideño a varios contactos sin perder la privacidad: las listas de difusión.

En estas fechas, el deseo de compartir buenos deseos suele chocar con la falta de tiempo. WhatsApp ofrece una solución práctica: las listas de difusión, una herramienta diseñada para enviar un mismo mensaje —texto, audio, foto, video o documento— a múltiples contactos de manera simultánea, sin crear grupos ni exponer a los destinatarios entre sí.