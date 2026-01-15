NASA invita al mundo a viajar simbólicamente a la Luna en Artemis II

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, tiene planeadas diversas misiones espaciales para los años 2026 y 2027, marcando un nuevo periodo para avances y descubrimientos científicos y de exploración, así como para las misiones tripuladas a la superficie lunar y, con el tiempo, a Marte.

Las misiones que más ilusión y expectativa han generado entre la comunidad científica y los amantes del espacio son Artemis II y Artemis III, dos ambiciosas propuestas de la NASA que buscan marcar un antes y un después en la exploración espacial. Estos proyectos tienen como objetivo principal regresar a los seres humanos a la Luna después de más de medio siglo, poner a prueba nuevas tecnologías de exploración profunda y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.