NASA invita al mundo a viajar simbólicamente a la Luna en Artemis II

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La agencia espacial de Estados Unidos, NASA, tiene planeadas diversas misiones espaciales para los años 2026 y 2027, marcando un nuevo periodo para avances y descubrimientos científicos y de exploración, así como para las misiones tripuladas a la superficie lunar y, con el tiempo, a Marte.
Las misiones que más ilusión y expectativa han generado entre la comunidad científica y los amantes del espacio son Artemis II y Artemis III, dos ambiciosas propuestas de la NASA que buscan marcar un antes y un después en la exploración espacial. Estos proyectos tienen como objetivo principal regresar a los seres humanos a la Luna después de más de medio siglo, poner a prueba nuevas tecnologías de exploración profunda y sentar las bases para futuras misiones tripuladas a Marte.
Para registrarte y formar parte de esta divertida dinámica, los usuarios deben ingresar al portal digital oficial de la NASA antes del miércoles 21 de enero de 2026 y completar el formulario solicitado. A continuación, te dejamos los pasos detallados para sumarte al viaje espacial:
Ingresa al sitio web oficial de la NASA: www3.nasa.gov/envia-tu-nombre-con-artemis/
Escribe tu nombre completo.
Ingresa un código de acceso personalizado (PIN) de cuatro a siete dígitos. Es importante que recuerdes este código, pues no se podrá recuperar si es olvidado.
Da clic en enviar, espera a que tu tarjeta de embarque se genere, descárgala y listo, ya estás viajando junto a la tripulación de Artemis II.
De acuerdo con el comunicado de la agencia, todos los nombres recibidos serán almacenados en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión. Para tener un recuerdo de esta dinámica, las personas podrán obtener una tarjeta de embarque digital personalizada, para compartir con sus amigos y seres queridos la prueba de su viaje simbólico a la Luna.
