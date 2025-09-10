NASA encuentra rastros de vida en Marte que podrían tener origen biológico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El explorador Perseverance de la NASA ha identificado en Marte rocas con compuestos que podrían indicar señales de vida microscópica antigua, según informaron científicos. El hallazgo se realizó en la formación Bright Angel, una zona sedimentaria del cráter Jezero, donde el rover recolectó su muestra número 25.

Las rocas contienen carbono orgánico y partículas con fosfato y sulfuro de hierro, sustancias que en la Tierra están asociadas a la actividad de microorganismos. Sin embargo, los investigadores advirtieron que aún no se puede confirmar un origen biológico, pues procesos geoquímicos no vinculados a la vida también pueden generar estos compuestos.

“Una de las posibles explicaciones es la vida microbiana, pero podrían haber otras formas de originar estas características”, explicó Joel Hurowitz, investigador principal.