“Modo fantasma”; así puedes desaparecer en WhatsApp

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de WhatsApp ahora pueden usar el llamado “modo fantasma”, se trata de una serie de ajustes que permiten mantener la discreción total… o simplemente tomarse un respiro del celular.

Aunque esta función no está etiquetada oficialmente dentro de la app de Meta, se trata de una combinación de configuraciones que te permiten navegar sin interrupciones, ocultar tu información personal y evitar distracciones.