“Modo fantasma”; así puedes desaparecer en WhatsApp
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de WhatsApp ahora pueden usar el llamado “modo fantasma”, se trata de una serie de ajustes que permiten mantener la discreción total… o simplemente tomarse un respiro del celular.
Aunque esta función no está etiquetada oficialmente dentro de la app de Meta, se trata de una combinación de configuraciones que te permiten navegar sin interrupciones, ocultar tu información personal y evitar distracciones.
Activarlo puede marcar una gran diferencia en tu día a día:
Privacidad: Solo tus contactos de confianza podrán ver tu foto, nombre o estados.
Seguridad: Protege tus datos de estafas o intentos de fraude por mensajes o llamadas.
Tranquilidad: Evita que ciertas personas vean si estás en línea o qué publicas.
Menos interrupciones: Desconéctate sin desinstalar la app o apagar el celular.
Desintoxicación digital: Ideal para quienes buscan descansar del uso excesivo del teléfono.
Sigue estos pasos para “desaparecer” en WhatsApp sin dejar de estar conectado:
1. Oculta tu nombre:
En tu perfil, cámbialo por un apodo o pega un carácter invisible para dejarlo en blanco.
2. Esconde tu foto de perfil:
Ve a Ajustes > Privacidad > Foto de perfil y elige quién puede verla.
3. Desactiva la hora de última conexión:
Ajustes > Privacidad > Hora de últ. vez y en línea. Escoge “Nadie” o “Mis contactos, excepto…”.
4. Configura tus estados:
En Privacidad > Estados, selecciona quién puede verlos y desactiva la opción de compartir.
5. Silencia llamadas de desconocidos:
Desde tu celular, activa la opción de bloquear llamadas de números que no estén en tu agenda.
El “modo fantasma” es totalmente personalizable: puedes activar todas las funciones o solo las que más se adapten a tu estilo de vida digital.
RPO