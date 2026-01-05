Ciencia y Tecnología

¡Mira arriba! Saturno, la Luna y un enjambre de estrellas se alinean en enero

Conoce las fechas clave para observar fenómenos astronómicos desde tu casa
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este enero, el cielo nocturno frecerá un espectáculo astronómico difícil de ignorar. Júpiter brillará con su máximo esplendor, Saturno y la Luna se alinearán, y el cúmulo de estrellas conocido como la Colmena será visible durante varias noches.

¿Cuándo ver a Júpiter en su punto más brillante?

El 10 de enero, Júpiter alcanzará su oposición, un fenómeno astronómico en el que el planeta se ubica en línea recta entre el Sol y la Tierra. Esto lo convierte en uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, visible incluso sin telescopio.

Para verlo, basta con mirar hacia el este al anochecer. Se encontrará en la constelación de Géminis.

Saturno y la Luna: cita en el cielo

El 23 de enero, Saturno y la Luna compartirán una conjunción, es decir, estarán muy cercanos en el cielo, aunque separados por millones de kilómetros. El mejor momento para observar este encuentro será al anochecer, mirando hacia el oeste.

¿Qué es el cúmulo de la Colmena?

Durante todo enero, también será visible el cúmulo estelar conocido como la Colmena o M44. Se trata de un grupo de más de mil estrellas ubicadas en la constelación de Cáncer, fácilmente visible con binoculares o incluso a simple vista en cielos oscuros.

La mejor hora para observarlo será poco antes de la medianoche, mirando hacia el este.

Fases lunares de enero

  • Luna Llena: 3 de enero

  • Cuarto Menguante: 10 de enero

  • Luna Nueva: 18 de enero

  • Cuarto Creciente: 25 de enero

Así que prepara tus binoculares o simplemente sal a tu patio: el cielo de Michoacán tendrá mucho qué ofrecer este mes.

