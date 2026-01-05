¡Mira arriba! Saturno, la Luna y un enjambre de estrellas se alinean en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este enero, el cielo nocturno frecerá un espectáculo astronómico difícil de ignorar. Júpiter brillará con su máximo esplendor, Saturno y la Luna se alinearán, y el cúmulo de estrellas conocido como la Colmena será visible durante varias noches.

¿Cuándo ver a Júpiter en su punto más brillante?

El 10 de enero, Júpiter alcanzará su oposición, un fenómeno astronómico en el que el planeta se ubica en línea recta entre el Sol y la Tierra. Esto lo convierte en uno de los objetos más brillantes del cielo nocturno, visible incluso sin telescopio.