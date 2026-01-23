¡Mira al cielo! La Luna y Saturno brillarán juntos esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 23 de enero de 2026, el cielo nocturno nos regala un hermoso evento astronómico: la Luna y el planeta Saturno parecerán muy cerca uno del otro, formando lo que los astrónomos llaman una conjunción.
Una conjunción ocurre cuando dos cuerpos celestes parecen reunirse en el cielo desde nuestra perspectiva en la Tierra, aunque en realidad estén separados por millones de kilómetros.
Después de la puesta del Sol, mira hacia el oeste alrededor de las 18:30–19:00 h y podrás distinguir una luna creciente muy delgada, iluminada parcialmente por la luz solar, con Saturno justo debajo brillando con un tono tenue.
Saturno, con sus icónicos anillos, se mostrará como un punto de luz fijo y elegante en el cielo, a diferencia de las estrellas que “parpadean”.
La Luna estará en fase cresciente, lo que además puede permitir que observes el llamado “luz cenicienta” o earthshine: la parte oscura de la Luna iluminada suavemente por la luz reflejada de la Tierra.
Aprovecha la luz del crepúsculo temprano para tomar fotos; el contraste entre la Luna y Saturno será ideal justo cuando el cielo todavía conserva un poco de color azul profundo.
Este fenómeno es accesible a simple vista, sin necesidad de telescopios, aunque unos binoculares pueden ayudarte a apreciar mejor a Saturno.
✨ Más allá de este evento, enero de 2026 trae otros espectáculos celestes recomendados por la NASA, como la prominencia de Júpiter y la visibilidad del cúmulo estelar del Pesebre (Messier 44) en el cielo nocturno.
¿Listo para levantar la mirada esta noche y ver cómo el cielo nos regala una danza cósmica?
SHA