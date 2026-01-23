¡Mira al cielo! La Luna y Saturno brillarán juntos esta noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 23 de enero de 2026, el cielo nocturno nos regala un hermoso evento astronómico: la Luna y el planeta Saturno parecerán muy cerca uno del otro, formando lo que los astrónomos llaman una conjunción.

Una conjunción ocurre cuando dos cuerpos celestes parecen reunirse en el cielo desde nuestra perspectiva en la Tierra, aunque en realidad estén separados por millones de kilómetros.