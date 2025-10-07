¡Mira al cielo! Curso de astrofísica gratis en Morelia y en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si te apasiona el universo, los planetas y las estrellas, esta es tu oportunidad. El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán (ICTI) y la Sociedad Astronómica de Michoacán A. C. abrieron la convocatoria para el curso “Astrofísica para aficionados”, dirigido a personas interesadas en aprender más sobre el cosmos.
El curso será impartido por el Dr. Javier Ballesteros Paredes, reconocido experto en el área, y está diseñado para quienes no tienen conocimientos avanzados, pero desean explorar el universo de manera accesible y guiada.
Las sesiones se realizarán los días 10 y 31 de octubre, y 7 y 21 de noviembre de 2025, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, en modalidad presencial y en línea.
La actividad es completamente gratuita, incluye constancia de acreditación, y permite participar desde cualquier lugar.
La modalidad presencial se llevará a cabo en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, ubicado en Calzada Juárez 1446, colonia Villa Universidad, C.P. 58060, Morelia, Michoacán.
📲 Para registrarte, solo necesitas llenar el formulario en línea en el siguiente enlace:
👉 https://docs.google.com/.../1FAlpQLSedCdKpvcNPEF
