Mexicanos ‘invaden’ costas virtuales de España en Wplace

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La creatividad mexicana cruzó el Atlántico, aunque de manera virtual. Internautas nacionales protagonizaron una peculiar “invasión” en la plataforma de pixel art colaborativo Wplace, lanzada el pasado 21 de julio de 2025, al dibujar barcos digitales que arribaban a las costas de España.
Inspirado en el experimento r/place de Reddit, el proyecto creado por Murilo Matsubara permite que usuarios de todo el mundo pinten píxeles sobre un mapa global compartido. La dinámica abrió la puerta a un intercambio cultural inédito, donde cada trazo se convierte en un gesto de humor, identidad o creatividad colectiva.
El fenómeno refleja el potencial de Wplace como un lienzo digital global, donde la simplicidad de pintar píxeles se transforma en una experiencia social que trasciende fronteras. Desde jugadores casuales hasta artistas digitales han encontrado en la plataforma un espacio de expresión comunitaria y cultural.
Las imágenes de barcos pixelados navegando entre México y España circularon rápidamente en X, TikTok e Instagram, sumando miles de visualizaciones y comentarios. Entre bromas, ingenio y orgullo nacional, la dinámica reforzó la idea de que los espacios digitales también pueden convertirse en escenarios de identidad compartida y creatividad colectiva.
