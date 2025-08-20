Mexicanos ‘invaden’ costas virtuales de España en Wplace

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La creatividad mexicana cruzó el Atlántico, aunque de manera virtual. Internautas nacionales protagonizaron una peculiar “invasión” en la plataforma de pixel art colaborativo Wplace, lanzada el pasado 21 de julio de 2025, al dibujar barcos digitales que arribaban a las costas de España.

Inspirado en el experimento r/place de Reddit, el proyecto creado por Murilo Matsubara permite que usuarios de todo el mundo pinten píxeles sobre un mapa global compartido. La dinámica abrió la puerta a un intercambio cultural inédito, donde cada trazo se convierte en un gesto de humor, identidad o creatividad colectiva.